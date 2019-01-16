Son Dakika Haberleri: 15 Kişinin Yaşadığı Dairede Yangın Çıktı

15 Kişinin Yaşadığı Dairede Yangın Çıktı

1 saat önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, Cezayir uyruklu 2'si çocuk 15 kişinin yaşadığı apartman dairesinde yangın çıktı.

15 Kişinin Yaşadığı Dairede Yangın Çıktı, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, Cezayir uyruklu 2'si çocuk 15 kişinin yaşadığı apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 14 kişi polis tarafından kurtarılırken, balkondan atlayan 1 kişi ise yaralandı.

Kahramanlar Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın ikinci katında, sabah saatlerinde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartmandan yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde bulunan bir kişi, panikle ikinci katın balkonundan beton zemine atladı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, evde bulunan ve dumandan etkilenen 14 kişiyi dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri de apartmanın diğer dairelerinde yaşayanları merdivenle tahliye etti. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangın hasara neden oldu. Balkondan atlayarak yaralanan 1 kişi ile dumandan etkilenen 14 kişi, sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan yangının çıktığı apartman dairesinde 2'si çocuk 15 Cezayirli'nin bir arada yaşadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:45 Kaynak: DHA

İzmir, 3. Sayfa
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