Son Dakika Haberleri: 15 Kişinin Yaşadığı Dairede Yangın Çıktı

15 Kişinin Yaşadığı Dairede Yangın Çıktı

27 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesinde, Cezayir uyruklu 2'si çocuk 15 kişinin yaşadığı bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

15 Kişinin Yaşadığı Dairede Yangın Çıktı, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesinde, Cezayir uyruklu 2'si çocuk 15 kişinin yaşadığı bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 14 kişi polis tarafından kurtarılırken, 1 kişi de balkondan atladığı için yaralandı. Kahramanlar Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın ikinci katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Apartmandan yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bu sırada evde bulunan bir kişi panikle ikinci katın balkonundan beton zemine atladı. İhbar üzerine gelen Konak asayiş ekipleri, evde bulunan ve dumandan etkilenen 14 kişiyi dışarı çıkardı. İtfaiye ekipleri de apartmanda yaşayanları merdivenle tahliye etti. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Balkondan atlayarak yaralanan ve dumandan etkilenen 14 kişi sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan yangının çıktığı apartman dairesinde 2'si çocuk 15 Cezayirlinin bir arada yaşadığı öğrenildi. Yangının çıkış sebebini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Yanan evden görüntü

Ekiplerin çalışmasından görüntü

Dumandan etkilenenlerden görüntü

Tahliye işleminden görüntü

Genel ve detay görüntü

 Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:17 Kaynak: DHA

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