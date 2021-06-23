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15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış - Son Dakika

15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış

23.06.2021 13:48

Geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminde 15 kişinin hayatını kaybettiği Doğanlar Apartmanı'yla ilgili kahreden bir detay ortaya çıktı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda, apartmanın 1975 deprem yönetmeliğine uygun yapılmadığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6.6'lık depremde Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nın B bloğunun depremde tamamen yıkıldığı ve binada 15 kişinin öldüğü, 12 kişinin de yaralandığı belirtildi. İddianamede, Dokuz Eylül ve İstanbul Teknik üniversitelerinden öğretim üyesi ve görevlilerinin katılımıyla oluşturulan 7 kişilik bilirkişi heyetinin raporuna da yer verildi.

Doğanlar Apartmanı'ndan alınan beton karot numunelerinin deney sonuçlarına göre betonarme projedeki beton dayanım sınıfının sağlanamadığı, onaylı betonarme uygulama proje paftası incelendiğinde proje betonarme donatısı sınıfının paftalarda belirtilmediği bilirkişi raporunda yer aldı.

15 kişiye mezar olan Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış

YIKILMA NEDENİ TESPİT EDİLDİ

Raporda Doğanlar Apartmanı B bloğunun, projelendirmedeki eksiklikler, malzeme özelliklerindeki yetersizlikler, uygulama ve işçilik hataları, yapım denetimindeki yetersizlik nedeniyle yıkılmış olduğu tespitine yer verildi.

İddianamede, binanın statik hesabında etriye hesaplarının, bina yer değiştirme hesaplarının binalar arası bırakılacak deprem derzinin Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik (1975) hükümlerine uygun yapılmaması nedeni ile statik proje müellifi ve statik-betonarme projeye onay veren mercilerin sorumlu olduğu ifade edildi.

15 kişiye mezar olan Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış

SORUMLU KİŞİLER BELİRLENDİ

Mevcut beton mukavemetinin statik projede öngörülen beton sınıfını sağlamaması, özellikle etriye donatıları ve birleşim bölgesindeki donatı imalatlarının proje ile uyumlu olmaması nedeniyle bina fenni mesulü, sürveyan, bina müteahhidinin sorumlu olduğu iddianamede belirtildi.

15 kişiye mezar olan Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış

İHMALLER SAYMAKLA BİTMİYOR

İddianamenin sonuç bölümünde ise "İzmir'in 1. dereceden deprem bölgesi içerisinde bulunuyor olması hususları göz önüne alındığında, şüphelilerin mevzuata ve yapı tekniğine aykırı şekilde gerçekleştirdikleri eylemlerinin sonuçlarını öngördükleri, buna rağmen deprem sonrası tamamen yıkılan Doğanlar Apartmanı B bloku yapıldığı döneme ait mevzuata, yapı tekniğine ve mesleklerinin gerektirdiği kurallara uygun yapmadıkları, plan ve projenin hazırlanmasında statik hesapların yapılmasında hatalarının bulunduğu, plan ve projeye uygun kalite ve gerekli yeterli malzemeleri kullanmadıkları, şüphelilerin kusurlu eylemleri sonucunda ölüm ve yaralanmaların meydana geldiği görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

İddianamede şüphelilerin "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan cezalandırılması talep edildi.

15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış
15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış
15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış
15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış

Cumhuriyet Başsavcılığı, Deprem, İzmir, Ekim, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış - Son Dakika Ekonomi


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