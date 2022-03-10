15 kızıl geyik, mahkeme kararıyla kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi

15 kızıl geyik, mahkeme kararıyla kurtuldu

10.03.2022 16:41
15 kızıl geyik, mahkeme kararıyla kurtuldu

BOLU'da, 15 kızıl geyiğin avlanması için yapılan ihalenin iptali için açılan davada idare mahkemesi, avın iptali yönünde karar verdi.

BOLU'da, 15 kızıl geyiğin avlanması için yapılan ihalenin iptali için açılan davada idare mahkemesi, avın iptali yönünde karar verdi.

Kentte, geçen yıl ekim ayında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 2021- 2022 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı çerçevesinde 15 kızıl geyiğin avlanması için ihaleye çıkıldı. İhalenin yayınlanmasının ardından Türkiye Vegan Derneği, Bolu'nun Mudurnu Sırçalı, Kıbrıscık, Seben merkez ve Seben Taşlıyayla bölgelerinde koruma altındaki 15 kızıl geyiğin avlanmasının önüne geçilmesi için Bolu İdare Mahkemesi'ne dava açarak yürütmenin durdurulması ve iptalini istedi. Bolu İdare Mahkemesi yapılan incelemelerin ardından geçen yıl Kasım ayında ara karar verdi. Ara kararda 15 kızıl geyiğin avlanması ihalesine yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Bolu İdare Mahkemesi, davayla ilgili nihai kararını bugün açıkladı. Mahkeme gerekçeli kararında ihaleden önce gerekli envanter çalışmasının yapılmadığını, av turizminin kızıl geyik faunasının korunmasına olumlu etkileri olacağının somut şekilde ortaya konulamadığını belirtti. Mahkemenin gerekçeli kararı şöyle:

"Bolu ili sınırları içinde devlet ve genel avlaklarında bulunan kızıl geyik popülasyonlarının dinamiğine ilişkin 15- 23 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılan etüt-envanter çalışmalarının yetersiz olduğu, anılan etüt- envanter çalışmalarının mahkememizin kararıyla da yeterli görülmemesine karşın dava konusu ihalelerden önce konuya yönelik bir etüt-envanter çalışmasının yapılmadığı, bu haliyle Bern Sözleşmesi'nde korunan fauna türleri arasında sayılan kızıl geyiklerin avlanma gerekçeleri arasında gösterilen kızıl geyik popülasyonunun devamı için avlattırılmasına ilişkin olarak somut ve bilimsel verilerin dosyaya sunulamadığı, dosyaya sunulan bilgi belge ve raporların da bu mahiyette olmadığı ve dolayısıyla av turizminin kızıl geyik faunasının korunmasına olumlu etkileri olacağının somut şekilde ortaya konulamadığı anlaşıldığından, kızıl geyiklerin avlanmasına yönelik dava konusu işlemlerde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır."


YORUMLAR
500
Türkiye ayçiçeği üretimini hemen arttırabilir mi? Türkiye ayçiçeği üretimini hemen arttırabilir mi? Atıl arazilerin değerlendirilmesine devlet desteği! Tesis kurana yüzde 75 hibe verilecek Atıl arazilerin değerlendirilmesine devlet desteği! Tesis kurana yüzde 75 hibe verilecek

Mahkeme, Tarım, Ekim, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 kızıl geyik, mahkeme kararıyla kurtuldu - Son Dakika


Son Dakika
16:43 Tarihi zirvenin ardından Rusya ve Ukrayna bakanlarının açıklamaları konuşuluyor!
16:39 Belediye başkanının dikkati sayesinde yakayı ele verdiler! Hırsızlık yapan 3 personel adalete teslim edildi
16:30 Borçları yüzünden elektrikleri kesilmişti! Tiyatro salonu tepkiler sonrası elektriğine kavuştu
16:13 Havalimanından geçmeye çalışan hamile kadının cinsel organının içine sakladıkları güvenliği bile şaşırttı
16:13 Maç sonrası PSG'nin soyunma odasında birbirlerine girdiler! Neymar ve Donnarumma zor sakinleştirildi
16:09 Putin talimat verdi, Rusya harekete geçti! 200'den fazla ürünün ihracatı durduruldu
15:57 Ukrayna'ya Bayraktarlar dışında ne sattık, Ukrayna'dan ne aldık?
15:39 İstanbul'da kamu personeli yarın da izinli, motokuryeler trafiğe çıkamayacak!
15:29 Barcelona-Galatasaray maçını Ertem Şener anlatacak!
15:27 Antalya'da Rus Sözcü ile CNN muhabiri arasında "Ukrayna" gerginliği: Zaharova telefonundan görüntü gösterdi, muhabir kafasını çevirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 16:54:07. #1.13#
SON DAKİKA: 15 kızıl geyik, mahkeme kararıyla kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement