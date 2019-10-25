15 kurşunla vurulan bir kişi yardım almadan acile servise gitti
1 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) silahla 15 kez vurulan bir şahıs, tedavi görmek üzere bir hastanenin acil servis bölümüne giriş yaptı.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) silahla 15 kez vurulan bir şahıs, tedavi görmek üzere bir hastanenin acil servis bölümüne kendi başına gitti.
ABD'nin Philadelphia kentinde polis, tabancadan çıkan 15 kurşunun isabet ettiği şahsın yardım almadan acil servise gittiğini ve hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:59
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