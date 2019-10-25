Son Dakika Haberleri: 15 kurşunla vurulan bir kişi yardım almadan acile servise gitti
Son Dakika Dünya 15 kurşunla vurulan bir kişi yardım almadan acile servise gitti

15 kurşunla vurulan bir kişi yardım almadan acile servise gitti

1 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) silahla 15 kez vurulan bir şahıs, tedavi görmek üzere bir hastanenin acil servis bölümüne giriş yaptı.

15 kurşunla vurulan bir kişi yardım almadan acile servise gitti, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) silahla 15 kez vurulan bir şahıs, tedavi görmek üzere bir hastanenin acil servis bölümüne kendi başına gitti.


ABD'nin Philadelphia kentinde polis, tabancadan çıkan 15 kurşunun isabet ettiği şahsın yardım almadan acil servise gittiğini ve hayati tehlikeyi atlattığını bildirdi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Acil Servis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 08:59 
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