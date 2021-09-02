15'lik şampiyon Gürcistan'da Türkiye için bilek bükecek

Tokat'ta yapılan Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerinde şampiyon olarak milli formayı kapan 15 yaşındaki lise öğrencisi Rabiya Çalhan, Gürcistan'da yapılacak Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ederek altın madalyayı hedefliyor.

Antrenör olan babası Hakan Çalhan'ın nezaretinde Denizli'nin Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesinde antrenmanlarını sürdüren şampiyon sporcu Rabia Çalhan, 17-25 Eylül 2021 tarihleri arasında Gürcistan'da yapılacak Dünya Şampiyonasına iddialı hazırlanıyor.

Her gün düzenli olarak antrenman yapan Çalhan, milli formayı giymek için heyecanlı olduğunu ve hedefinin altın madalya olduğunu belirterek; "Bu spora başlarken babamın ve ailemin desteğini hep yanımda hissettim. İki seneye yakın çalışarak Türkiye şampiyonu oldum. Şimdi hedefim 17-25 Eylül 2021 tarihleri arasında Gürcistan'da yapılacak dünya şampiyonası. Bu yarışmaya haftanın her günü günde iki saat çalışıyorum. İnşallah amacım şampiyon olmak ve milli marşımızı çaldırmak" dedi.

Bilek güreşi Türkiye Şampiyonu ve aynı zamanda Rabiya Çalhan'ın babası olan Hakan Çalhan ise, asıl mesleğinin bıçak ustalığı olduğuna dikkat çekerek; "Birçok yarışmaya katıldım. Buralarda birçok derece elde ettim. Antalya'da Türkiye Şampiyonası vardı. Oraya kızımla birlikte gittim. Oda izledi ortamı gördü. Bana bende bu sporu yapmak istiyorum dedi. Bu şekilde başladı ve yaklaşık iki yıllık bir çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu oldu. Şimdi Gürcistan'da yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanıyoruz. Oradan da en iyi derece ile döneceğimize inanıyorum" diye konuştu. - DENİZLİ