Son Dakika Haberleri: 15'liler Dernek Başkanı, 357 Kilometre Yürüyerek Çanakkale'ye Ulaştı

15'liler Dernek Başkanı, 357 Kilometre Yürüyerek Çanakkale'ye Ulaştı

1 saat önce

ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamalarına katılmak için İstanbul Esenyurt'tan üzerinde askeri üniforma ve 2 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyen Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş (52), 11 gün süren yolculuk sonunda Çanakkale'ye geldi.

15'liler Dernek Başkanı, 357 Kilometre Yürüyerek Çanakkale'ye Ulaştı, System.String[]
ÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamalarına katılmak için İstanbul Esenyurt'tan üzerinde askeri üniforma ve 2 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyen Tokat 15'liler Derneği Başkanı Saffet Gümüş (52), 11 gün süren yolculuk sonunda Çanakkale'ye geldi.

İstanbul'da yaşayan Saffet Gümüş, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kutlamalarına katılmak için 11 gün önce Esenyurt'tan yola çıktı. Edirne, Tekirdağ, Keşan, Gelibolu, Lapseki üzerinden askeri üniforma ve 2 metre uzunluğunda Türk bayrağıyla yürüyen Saffet Gümüş, 357 kilometrelik parkuru bugün Çanakkale kent merkezine ulaşarak tamamladı.

Tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan için İstanbul Esenyurt'tan yola çıktığını ve 11 günde Çanakkale'ye ulaştığını belirten Saffet Gümüş, "Günlük 20 ile 38 kilometre yürüdüm. Bugün Çanakkale'ye geldim. 2 gün sonra Eceabat ilçesinde olacağım. Bir günümü Şehitler Abidesi ve bir günümü ise 57'nci Alay Şehitliği'nde geçireceğim. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi gününde Vali Bey'e plaket takdim edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza da İstanbul Esenyurt'tan getirdiğim bayrağı hediye etmeyi düşünüyoruz. Vatanımıza, milletimize göz dikenlere karşı bir farkındalık için Tokat 15'li torunları olarak yeniden Çanakkale'den başlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde ezanımıza bir saldırı oldu. Ezan, bayrak, vatan olmazsa biz olmayız. Ezanla bayrak birdir. Türk milleti ne vatansız olur, ne de ezansız olur. Ezan susmayacak, bayrak inmeyecek" dedi. - Çanakkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:03 Kaynak: DHA

İstanbul, Esenyurt, Çanakkale, Güncel
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