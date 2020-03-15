15 Mart 2020 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Son Durak

00:20 Gel Dese Aşk

01:20 Gel Dese Aşk

04:20 Kara Ekmek

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Hercai

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:25 Kuruluş Osman

13:00 Doğaya Karşı: Serengeti

15:35 Gel Dese Aşk

15:45 Bir Zamanlar Çukurova

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

20:00 Gel Dese Aşk

22:00 Gel Dese Aşk

23:40 Gel Dese Aşk