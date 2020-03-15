15 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 15 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

15 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı

1 saat önce

15 Mart 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?

15 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı, System.String[]

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Özel Röportaj

00:15 Zirve Ateşi

00:45 Maç Saati

01:00 Maç Sonu

01:15 Süper Lig Maç Sonu

01:30 Maç Saati

02:00 Maç Sonu

02:15 Süper Lig Maç Sonu

03:30 Maç Saati

04:00 Maç Saati

04:45 Maç Sonu

05:15 Maç Sonu

05:30 Süper Lig Maç Sonu

06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

06:15 Özel Röportaj

06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

07:00 Maç Saati

08:45 Maç Saati

08:45 Maç Sonu

09:00 Süper Lig Maç Sonu

10:00 Süper Lig

10:30 Maç Sonu

10:45 Süper Lig Maç Sonu

11:00 Zirve Ateşi

12:00 Özel Röportaj

12:00 Futbolun Şehirleri

12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri

13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi

13:05 Maç Başlıyor

13:30 HK Kayserispor - BTCTurk Malatya

14:00 Taraftar

14:30 HK Kayserispor - BTCTurk Malatya

14:45 Devre Arası

15:00 Zirve Ateşi

15:30 Maç Sonu

16:00 Derbide Son 10 Yıl

16:00 Maç Sonu

16:15 90 Dakikada 90 Gol

17:00 Süper Lig Maç Önü

17:00 Futbolun Şehirleri

17:15 Devre Arası

18:00 Özel Röportaj

19:00 Maç Önü

19:00 Galatasaray - Beşiktaş

19:45 Devre Arası

20:00 Galatasaray - Beşiktaş

20:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe

20:45 Devre Arası

21:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe

21:00 Maç Sonu

21:15 Devre Arası

21:15 Süper Lig Maç Sonu

22:00 Maç Sonu

23:00 Maç Saati

TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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