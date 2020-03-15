15 Mart 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

15 Mart 2020 Fox Yayın Akışı
1 saat önce
15 Mart 2020 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:00 Öğretmen
00:15 Zümrüdüanka
02:15 Aşk Yeniden
02:30 Temizlik Benim İşim
04:15 Zuhal Topal’la Sofrada
04:15 Kadın
06:00 Her Yerde Sen
08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Memet Özer ile Mutfakta
11:15 Mucize Doktor
12:15 Dostumun Dünyası
13:15 Şevkat Yerimdar
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Zümrüdüanka
16:00 Yasak Elma
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Zümrüdüanka
20:00 Savaşçı
Son Dakika Milyonlarca veli bu soruyu merak ediyor: 23 Mart'tan sonra eğitim nasıl devam edecek? İstanbul vapurlarının efsane satıcısı "Burhan Pazarlama" hayatını kaybetti İmamoğlu'nun Gezegen Mehmet'in "Demirtaş" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu Son dakika: Koronavirüs testi yaptırdığını açıklayan Trump, ABD'deki ölü sayısını açıkladı