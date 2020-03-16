15 Mart 2020 Haberleri - Son Dakika

15 Mart 2020 Haberleri
36 dakika önce
15 Mart 2020 Manşet Haberleri. Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 59'a yükseldi Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:18
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