15 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 15 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

15 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı

1 saat önce

15 Mart 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

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Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hizmetçiler

02:00 Bana Normal Aktiviteler

03:20 ATM

03:45 Kuzey Güney

04:20 Akasya Durağı

05:00 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

05:30 Müzik Arası

06:15 Arda ile Omuz Omuza

07:00 Hizmetçiler

07:00 Akasya Durağı

08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:45 Magazin D Pazar

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Zalim İstanbul

14:00 Son Moda

15:00 Hekimoğlu

16:00 Hizmetçiler

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Hizmetçiler

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Hizmetçiler

23:30 Hekimoğlu

Kanal D, TV, TV, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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