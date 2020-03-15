15 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Hizmetçiler

02:00 Bana Normal Aktiviteler

03:20 ATM

03:45 Kuzey Güney

04:20 Akasya Durağı

05:00 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

05:30 Müzik Arası

06:15 Arda ile Omuz Omuza

07:00 Hizmetçiler

07:00 Akasya Durağı

08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:45 Magazin D Pazar

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Mutfağı

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 Zalim İstanbul

14:00 Son Moda

15:00 Hekimoğlu

16:00 Hizmetçiler

19:00 Kanal D Haber Haftasonu

20:00 Hizmetçiler

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:15 Hizmetçiler

23:30 Hekimoğlu