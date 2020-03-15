15 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 15 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

15 Mart 2020 Star Yayın Akışı

1 saat önce

15 Mart 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

15 Mart 2020 Star Yayın Akışı, System.String[]

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Acil Arama

00:15 Sucu Kamil

02:10 Acil Arama

03:00 Sucu Kamil

04:00 Kiralık Aşk

04:30 Tülin Şahin ile Moda

05:30 Güzel Köylü

07:30 Çilek Kokusu

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Babil

13:00 Jet Sosyete

15:45 Güvercin

16:00 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 8

20:00 Güvercin

22:45 Hızlı ve Öfkeli 8

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:46 Kaynak: InterSinema.com
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