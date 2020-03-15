15 Mart 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

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15 Mart 2020 Star Yayın Akışı
1 saat önce
15 Mart 2020 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:46 Kaynak: InterSinema.com
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Acil Arama
00:15 Sucu Kamil
02:10 Acil Arama
03:00 Sucu Kamil
04:00 Kiralık Aşk
04:30 Tülin Şahin ile Moda
05:30 Güzel Köylü
07:30 Çilek Kokusu
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Babil
13:00 Jet Sosyete
15:45 Güvercin
16:00 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 Hızlı ve Öfkeli 8
20:00 Güvercin
22:45 Hızlı ve Öfkeli 8
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