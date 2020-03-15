15 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
Son Dakika TV 15 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

15 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı

1 saat önce

15 Mart 2020 Pazar günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

15 Mart 2020 TRT spor Yayın Akışı, System.String[]

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Stadyum

04:15 Lig Raporu

04:15 Süper Lig Özetler

04:30 TFF 1. Lig Özetler

04:45 Brighton & Hove Albion - Arsenal

04:45 Spor Atlası

04:55 Takvim Yaprakları

05:00 İleri Üçlü

05:00 Teknik Analiz

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Süper Lig Özetler

07:05 TFF 1. Lig Özetler

07:10 Futbolun En Büyük Sahnesi

07:35 Olimpiyat Yıldızları

07:35 Almanya Bundesliga Özetler

07:50 Takvim Yaprakları

07:55 Hava Durumu

08:00 Süper Lig Özetler

08:05 TFF 1. Lig Özetler

08:10 Lig Raporu

08:20 İngiltere Premier Lig Özetler

08:40 İngiltere Premier Lig Goller

08:45 La Liga Özetler

08:55 Hava Durumu

09:00 Spor Bülteni

09:55 Spor Kitaplığı

10:00 Süper Lig Özetler

10:00 Süper Spor

10:15 İngiltere Premier Lig Özetler

10:25 Salto

10:35 Sporcu Vizesi

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Ajans Saati

11:00 Olimpiyat Ateşi

11:55 Spor Kitaplığı

11:55 Hava Durumu

12:00 NBA Saati

12:00 Spor Haftasonu

12:55 Takvim Yaprakları

13:00 Spor Bülteni

13:55 Hava Durumu

14:00 Spor Haftasonu

14:00 Maç Günü

15:10 Galatasaray Doğa Sigorta - Pınar Karşıyaka

16:00 Süper Lig Özetler

16:00 Dakika Skor

16:10 TFF 1. Lig Özetler

16:15 Galatasaray Doğa Sigorta - Pınar Karşıyaka

17:00 Avrupa Stüdyosu

17:55 Brighton & Hove Albion - Arsenal

18:00 Stadyum Özel

18:45 Süper Lig Özetler

19:00 Brighton & Hove Albion - Arsenal

19:00 Dakika Skor

20:00 Dakika Skor

20:45 Stadyum

21:45 Stadyum

23:55 Teknik Analiz

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Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:46 Kaynak: InterSinema.com
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