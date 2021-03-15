15 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

15 Mart 2021 Kanal d Yayın Akışı
15.03.2021 06:42
15 Mart 2021 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
01:00 Kod Adı: Olympus
01:45 Pardon
03:00 Arda ile Omuz Omuza
03:00 Müzik Arası
04:00 Afili Aşk
04:00 5N 1K
06:30 Geniş Aile
07:00 Sihirli Annem
08:30 Konuştukça
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Magazin D Pazar
11:00 Yaprak Dökümü
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek ile Sohbete Geldik
13:00 Gelinim Mutfakta
14:00 Hekimoğlu
16:00 Iron Man 2
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Pek Yakında
22:45 Pek Yakında
23:45 Pardon
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