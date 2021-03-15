15 Mart 2021 Show Yayın Akışı - Son Dakika

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

SHOW YAYIN AKIŞI

00:15 İyi Aile Çocuğu

00:15 Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden

01:45 Çukur

02:15 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

04:15 Arıza

04:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

06:00 Adını Feriha Koydum

06:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse

10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

10:00 Pazar Sürprizi

11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:45 Kalp Atışı

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 İyi Aile Çocuğu

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

16:30 Çocuktan Al Haberi

18:45 Show Ana Haber

20:00 Arıza

20:00 Çukur