Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Teşkilat
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
01:45 Teşkilat
02:00 Diriliş Ertuğrul
03:50 Yedi Numara
04:10 Böyle Bitmesin
04:35 Işığın Prensesi
05:40 Seksenler
06:50 Acemi Anneler
06:50 Böyle Bitmesin
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:55 Diriliş Ertuğrul
09:30 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Kalk Gidelim
11:50 Enine Boyuna
13:00 Ailenin Yeni Üyesi
13:20 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:00 Masumlar Apartmanı
15:55 Acemi Anneler
17:15 Tozkoparan İskender
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Teşkilat
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Mart 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika