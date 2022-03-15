Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Teknik Analiz
02:00 Spor Toto Süper Lig Özetler
02:35 Spor Toto 1. Lig Özetler
03:00 Futbol Gecesi
05:00 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:55 Spor Takvimi
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:25 İngiltere Premier Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
14:00 TBMM-TV
17:25 Spor Toto Süper Lig Özetler
18:00 Spor Merkezi
18:55 Eczacıbaşı Dynavit - Alianz Mtv Stuttgart
21:00 Futbol Anadolu
23:00 İleri Üçlü
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Mart 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika