Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Masumlar Apartmanı
03:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
05:15 Elimi Bırakma
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:30 Ailenin Yeni Üyesi
13:30 Ege'nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Masumlar Apartmanı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Mart 2022 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika