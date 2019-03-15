15 Mart Cuma Dha Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMIA Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrolarının açıklanması bekleniyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI



A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrolarının açıklanması bekleniyor.



ŞAMPİYONLAR LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ



Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.



SPOR TOTO SÜPER LİG



20.30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor



SPOR TOTO 1'İNCİ LİG



19.00 Eskişehirspor - Altınordu



BEŞİKTAŞ



18.00 Göztepe maçının hazırlıkları tamamlanacak.



GALATASARAY



16.30 Bursaspor maçının hazırlıkları sürecek.



BASKETBOL



EuroLeague



20.45 Fenerbahçe Beko - Barcelona Lassa



VOLEYBOL



Kupa Volley



12.00 Maliye Piyango - İstanbul BBSK



15.00 Galatasaray - Tokat Bld. Plevne



17.00 Halkbank - Ziraat Bankası



19.00 Arkas Spor - Fenerbahçe

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