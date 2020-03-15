15 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

BtcTurk Yeni Malatyaspor
16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir19.00 Galatasaray - Beşiktaş
TFF 1'İNCİ LİG14.00 Hatayspor - Cesar Grup Ümraniyespor16.30 Adanaspor - Keçiörengücü16.30 Ekol Göz Menemenspor - İstanbulspor19.00 Osmanlıspor - Giresunspor19.00 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki ligde de 28'inci hafta karşılaşmaları oynanacak.
BASKETBOLING Basketbol Süper Ligi13.00 Fenerbahçe Beko - TOFAŞ13.00 Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Sompo Sigorta17.30 Türk Telekom - Anadolu Efes20.00 Bahçeşehir Koleji - OGM Ormanspor
VOLEYBOLVestel Venus Sultanlar Ligi14.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş14.00 AtlasGlobal Yeşilyurt - Aydın Büyükşehir Belediyespor
17.00 VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA