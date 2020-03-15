15 Mart Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika
Son Dakika Spor 15 Mart Pazar DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor

15 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

6 saat önce

BeşiktaşTFF 1'İNCİ LİG14.00 Hatayspor - Cesar Grup Ümraniyespor16.30 Adanaspor - Keçiörengücü16.30 Ekol Göz Menemenspor - İstanbulspor19.00 Osmanlıspor - Giresunspor19.

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BtcTurk Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray - Beşiktaş

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Hatayspor - Cesar Grup Ümraniyespor

16.30 Adanaspor - Keçiörengücü

16.30 Ekol Göz Menemenspor - İstanbulspor

19.00 Osmanlıspor - Giresunspor

19.00 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER

İki ligde de 28'inci hafta karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko - TOFAŞ

13.00 Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Sompo Sigorta

17.30 Türk Telekom - Anadolu Efes

20.00 Bahçeşehir Koleji - OGM Ormanspor

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş

14.00 AtlasGlobal Yeşilyurt - Aydın Büyükşehir Belediyespor

17.00 VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA


Osmanlıspor, Adanaspor, Hatayspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:32 Kaynak: DHA
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