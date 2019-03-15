15 Mart Tüketici Hakları Günü
1 saat önce
Düzen Sağlık Grubu CEO Yahya Laleli, "Tüketici hakları, çevre, sağlık ve üretici sorumluluğu olarak genişlemeli" dedi.
Düzen Sağlık Grubu CEO Yahya Laleli, "Tüketici hakları, çevre, sağlık ve üretici sorumluluğu olarak genişlemeli" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:55
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