Son Dakika Haberleri: 15 Mart Tüketici Hakları Günü

15 Mart Tüketici Hakları Günü

1 saat önce

Düzen Sağlık Grubu CEO Yahya Laleli, "Tüketici hakları, çevre, sağlık ve üretici sorumluluğu olarak genişlemeli" dedi.

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Düzen Sağlık Grubu CEO Yahya Laleli, "Tüketici hakları, çevre, sağlık ve üretici sorumluluğu olarak genişlemeli" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:55 

Ekonomi
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