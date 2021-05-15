Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
02:45 Gönül Dağı
05:15 Elimi Bırakma
05:40 Shrek 3
07:10 Tozkoparan İskender
08:40 Gönül Dağı
11:40 Anneler Stüdyo
13:30 Masumlar Apartmanı
16:15 Teşkilat
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika