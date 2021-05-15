15 Mayıs 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

02:45 Gönül Dağı

05:15 Elimi Bırakma

05:40 Shrek 3

07:10 Tozkoparan İskender

08:40 Gönül Dağı

11:40 Anneler Stüdyo

13:30 Masumlar Apartmanı

16:15 Teşkilat

19:00 Ana Haber

20:00 Gönül Dağı