15 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Çok Filim Hareketler Bunlar

03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

05:10 Güzel Köylü

07:00 Medcezir

09:30 Cocomelon

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Çok Filim Hareketler Bunlar

16:30 En Güzel Bölüm

16:45 Sefirin Kızı

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show