Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Çok Filim Hareketler Bunlar
03:00 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
05:10 Güzel Köylü
07:00 Medcezir
09:30 Cocomelon
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Çok Filim Hareketler Bunlar
16:30 En Güzel Bölüm
16:45 Sefirin Kızı
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Mayıs 2021 Star Yayın Akışı - Son Dakika