15 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

15 Mayıs 2021 Tv 2 Yayın Akışı
15.05.2021 06:42
15 Mayıs 2021 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?
Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TV 2 YAYIN AKIŞI
00:45 Kelime Oyunu
02:00 Kanıt
03:15 Akasya Durağı
04:40 Elveda Derken
05:00 Elveda Derken
05:50 Müzik
06:00 İkizler Memo-Can
08:45 Kavak Yelleri
10:45 Rehber
12:00 Çok Gezenti
13:30 Evim Şahane
15:30 Çocuklar Duymasın
19:45 Kelime Oyunu
21:15 Eyvah Karım
23:45 Kanıt
Son Dakika Kademeli normalleşmede yeni iddia! Hedef yaz sezonunu 'en yasaksız' haliyle geçirebilmek Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu