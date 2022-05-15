15 Mayıs 2022 Atv Yayın Akışı - Son Dakika

Atv yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Atv kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Destan

03:20 Bir Zamanlar Çukurova

06:20 Kuruluş Osman

07:30 atv’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kuran ve Sünnet

11:15 Dizi TV

12:05 Destan

15:35 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Adı Sevgi