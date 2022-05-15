Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:15 Yedinci Hayat
02:30 Yedinci Hayat
04:30 Fazilet Hanım ve Kızları
06:00 Güzel Köylü
06:15 İki Aile
08:15 Çizgi Film Kuşağı
08:45 Ayşecik ile Ömercik
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Kaderimin Oyunu
17:00 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:30 Kaderimin Oyunu
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 15 Mayıs 2022 Star Yayın Akışı - Son Dakika