15 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

Futbol ve sanat dünyasının iki ünlü ismi evinin kapılarını DHA'ya açtı

Selim Soydan ve Hülya Koçyiğit çifti dünkü aşıklar gibi

Hülya Koçyiğit: Kendimizi korumak adına sağlığımız açısından ' Evde Kal ' diyoruz"

Selim Soydan: Çocuklarım ve torunlarımın dışında maçları da özledim

"Bir defa hiçbir insan eskisi gibi rahat hareket edemeyecek, buna imkan yok artık"

Hasan Ali Kaldırım, Devrim Akarsu ile form tutuyor

Mustafa Reşit Akçay: Psikolojik olarak bazı travmaları eritmeye çalışıyoruz

"Oyuncuların korkusu arttı"

Fatih Mert: Vaka sayısı böyle giderse lig iptal edilir diye düşünüyorum

Koronavirüs vakası olan bütün camialara geçmiş olsun"

"Tesislerde günde 45-50 kişi oluyoruz"

"Futbolcular da biz de herkes risk altında"

Hasan Kartal: Futbolun devam ettirilme sebebi paraya dayanıyor

"Antrenmanlarda sosyal mesafeni koru demek gülünç"

"Virüsü önleme düşüncesi varsa ligin oynanması mümkün değil"

"Lig bittiği zaman sonuçların adil olacağını zannetmiyorum"

"FIFA alacağı bir kararla bu işi tamamen sonuçlandırması lazım"

"Kulüpler ekonomik sıkıntılarını kendileri çözmeli"

"Yayıncı kuruluşun ödeme konusunda sıkıntı yaratacağından eminim"

09.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında Anıtkabir'de düzenlenecek törene katılacak.