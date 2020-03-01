15. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı'na 40 bin ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı'na 40 bin ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika

15. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı'na 40 bin ziyaretçi bekleniyor

6 saat önce

Mersin'de bu yıl 15'inci kez düzenlenecek "Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı"na 40 bin ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.

15. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı'na 40 bin ziyaretçi bekleniyor, System.String[]

Mersin'de bu yıl 15'inci kez düzenlenecek "Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı"na 40 bin ziyaretçinin gelmesi hedefleniyor.

CNR Holding'den yapılan açıklamaya göre, Pozitif Fuarcılık tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Yenişehir Belediyesi, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), bazı derneklerin iş birliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen fuar 5 - 8 Mart'ta Yenişehir Fuar Merkezi'nde düzenlenecek.

Yerli ve yabancı 200 firmanın katılacağı fuarda tarım, seracılık ve hayvancılık sektörüne dair yeni ürünler görücüye çıkacak.

Fuarda, tarım makineleri, ekipmanları, aksesuarları, sera, sera malzemeleri, ölçümleme ve paketleme teknolojileri, gıda güvenliği, organik tarım ve uygulamaları, hayvancılık ekipmanları, hayvan besleme ve yem üretimi, kalite belgelendirme sistemleri ile kalite kontrol teknolojileri tanıtılacak.


Bu yıl 40 bin ziyaretçinin hedeflendiği fuarda, "4. Türkiye - Irak Yatırım, Ticaret ve Tarım Zirvesi" de gerçekleştirilecek.

8 Mart, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rejim telsizcisi, TSK'nın düşürdüğü uçakları ararken haberi muhaliflerden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib şehidimizin evine taziye ziyareti İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'şehitler tepesi' yanıtı: Açık bir itiraftır İdlib semalarında muhteşem görüntü! Mehmetçikten sevgilerle

Son Dakika Haberleri
15:29 Gökçe, Dalaman'dan İstanbul'a dönmek için bindiği uçakta korku dolu anlar yaşadı
12:38 Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
12:38 Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, sevgilisi Asil Gök'le birlikte Mehmetçik için ağıt besteledi
12:17 Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı
11:43 Mülteci çocuklar için yardım çağrısı yapan Haluk Levent, gelen tepkiler üzerine paylaşımlarını sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 22:08:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 15. Mersin Tarım, Sera ve Hayvancılık Fuarı'na 40 bin ziyaretçi bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]