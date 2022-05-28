15 METRELİK BÖREĞİ YİYEREK 3 BİN LİRANIN SAHİBİ OLDU

BURSA'da 7'nci Geleneksel Börek Festivali kapsamında en uzun börek yeme yarışması yapıldı. 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yiyen Erdem Salman, 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. Yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Bursa'da 2012 yılında yaptığı '2023' metre börek ile adını Guinness Rekorlar Kitabına yazdıran İkizler Börek Sahibi Hasan Acar, Görükle'de bu yıl 7'nci Geleneksel Börek Festivali'ni düzenledi. Festival kapsamında yapılan 30 kişinin katıldığı börek yeme yarışması, renkli görüntülere sahne oldu. Farklı ülkelerden de vatandaşlarının katıldığı yarışmada 10 dakika içinde 15 metre 60 santim börek yiyen Erdem Salman, 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. Yarışmada ikinci ve üçüncü olanlara ise 500'er lira hediye çeki verildi. ACAR: REKORU KİMSEYE BIRAKMAYACAĞIZ

Yarışmaya ilginin yoğun olduğunu belirten İkizler Börek Sahibi Hasan Acar "Yarışmayı bu yıl 7'inci kez düzenliyoruz. Yarışmaya dünyanın farklı ülkelerinden 49 kişi katıldı. 10 dakikada 15 metre 60 santim börek yiyen arkadaşımız birinci geldi ve 3 bin liralık ödülün sahibi oldu. 15 metre 60 santim börek 6 kilo börek yapar, birinci olan arkadaşımı tebrik ediyorum. En uzun börek yeme yarışması bizde. Bu rekoru kimseye bırakmayacağız" diye konuştu.

'HEDEFİM BURSA'NIN PLAKASI OLAN 16 METRE BÖREK YEMEKTİ'

Derece alabilmek için 1,5 gündür bir şey yemediğini ifade eden birinci Erdem Salman, "Hedefim Bursa'nın plakası olan 16 metre börek yemekti. Ben 15 metre 60 santim börek yedim. Börekleri yerken çok zorlandım. Birinci geldikten sonra hemen lavaboya koştum. 1,5 gündür hiçbir şey yemiyordum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Önümüzdeki yıl yarışmaya tekrar katılacağım? dedi.