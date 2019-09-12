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15 metre derinliğindeki obruğa düşen kediyi itfaiye kurtardı

12 dakika önce

15 metre derinliğindeki obruğa düşen kediyi itfaiye kurtardıDENİZLİ - Denzili'nin Kale ilçesinde yaklaşık 15 metre derinliğindeki obruğa düşen kedi itfaiye ekiplerinin halatlı müdahalesi ile kurtarıldı.

15 metre derinliğindeki obruğa düşen kediyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ - Denzili'nin Kale ilçesinde yaklaşık 15 metre derinliğindeki obruğa düşen kedi itfaiye ekiplerinin halatlı müdahalesi ile kurtarıldı.

Olay, Kale ilçesi Ortatepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan ve yaklaşık 15 metre derinliğinde olan obruktan (huni biçiminde çukur yer, kuyu) kedi sesi geldiğini duyan çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerden bir itfaiye eri obruk çevresindeki ağaca halat bağlayarak yaklaşık 15 metre derinliğindeki obruğa indi. İtfaiye eri ardından bir kovanın içine koyduğu kediyi kendisi ile birlikte yukarı çıkardı. Kedi ardından çevre sakinleri tarafından koruma altına alındı.

15 metre derinliğindeki obruğa düşen kediyi itfaiye kurtardı

İtfaiye, Denizli, Kale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 07:35 Kaynak: İHA
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