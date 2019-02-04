15 Metre Yükseklikteki Ağaçtan Düşen Adam Öldü
1 saat önce
Zonguldak'ta çıktığı ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.
Zonguldak
'ta çıktığı ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Osmanbeyler köyünde 54 yaşındaki Rıza Akman, arsasındaki ceviz ağacını budadığı sırada dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. 112 Acil Servis
ekiplerince Devrek
Devlet Hastanesine kaldırılan Akman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma
ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:29 Kaynak: İHA
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