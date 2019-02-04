Son Dakika Haberleri: 15 Metre Yükseklikteki Ağaçtan Düşen Adam Öldü

15 Metre Yükseklikteki Ağaçtan Düşen Adam Öldü

1 saat önce

Zonguldak'ta çıktığı ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.

15 Metre Yükseklikteki Ağaçtan Düşen Adam Öldü, System.String[]
Zonguldak'ta çıktığı ceviz ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Osmanbeyler köyünde 54 yaşındaki Rıza Akman, arsasındaki ceviz ağacını budadığı sırada dengesini kaybederek 15 metre yükseklikten aşağıya düştü. 112 Acil Servis ekiplerince Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan Akman, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:29 Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa
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