15 Metre Yüksekten Dereye Düşen Aracın Sürücüsü Kazadan Yara Almadan Kurtuldu
1 saat önce
Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, 15 metre yükseklikten dereye düştü.
Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA'nın Siverek
ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, 15 metre yükseklikten dereye düştü. Aracın hurdaya döndüğü kazadan sürücü Ahmet Yıldız, yara almadan kurtuldu.
Kaza ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Büyükyakıtlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ahmet Yıldız'ın kullandığı 63 ZY 101 plakalı hafif ticari araç, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, yaklaşık 15 metre yükseklikten dereye düştü. Yıldız, hurdaya dönen araçtan yara almadan çıkarak, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından araç bulunduğu yerden vinç ile yaklaşık 1 saat süren çalışmayla çıkartılarak, otoparka götürüldü. Yolda önlem alan jandarma sürücüleri kar ve buzlanmaya karşı uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:25 Kaynak: DHA
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