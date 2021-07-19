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15 metre yüksekten yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu - Son Dakika

15 metre yüksekten yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu

19.07.2021 03:21

15 metre yüksekten yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu Maltepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracından atlayarak 15 metre derinliğindeki inşaat alanına uçmaktan son anda kurtuldu.

15 metre yüksekten yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu

İSTANBUL - Maltepe'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracından atlayarak 15 metre derinliğindeki inşaat alanına uçmaktan son anda kurtuldu. Sürücü kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, kaza sonrası inşaat şantiyesine düşen araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Emek Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 06 LIF 53 plakalı hurda taşıyan pikap araç sürücüsü Orhan Çetin, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarında bulunan yaklaşık 15 metre derinliğindeki inşaat şantiyesine düşeceğini anlayan sürücü Çetin, pikap aracın uçurumdan düşeceği esnada araç kapısını açarak kendini yola attı. Aracıyla birlikte düşmekten son anda kurtulan sürücünün aracı kullanılamaz hale geldi. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken sağlık ekipleri ise kazayı ufak sıyrıklarla atlatan sürücünün tedavisini ayakta gerçekleştirdi.

"El frenini çektim"

Kaza sonrası konuşan araç sürücüsü Orhan Çetin, "Uçurumu görünce frene bastım tutmadı. El frenini denedim yine olmadı. En sonunda arabadan aşağı atladım. Neyse ki aracın düştüğü alanda kimse yoktu" diye konuştu.

15 metre yüksekten yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu
15 metre yüksekten yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu
15 metre yüksekten yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu
15 metre yüksekten yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu

Orhan Çetin, Maltepe, İnşaat, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 metre yüksekten yuvarlanan araçtan atlayarak kurtuldu - Son Dakika


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