15 metrelik çukura düşen eşek, iş makinesiyle çıkarıldı - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde 15 metre derinliğindeki çukura düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bayramiç ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Serhat köyünde, Yılmaz Pekşen'in bahçesindeki 15 metre derinliğindeki çukura eşek düştü. Bahçe sahibi Pekşen, içinde su bulunan çukurdan eşek sesi geldiğini duyunca durumu Bayramiç Belediyesi zabıta ekiplerine bildirdi. Gece yarısı itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu eşek halatla bağlanıp, iş makinesiyle çukurdan çıkarıldı. Durumu iyi olan eşek, sahibi bulunamayınca çukurun bulunduğu bahçeye bağlandı.