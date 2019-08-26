15 metrelik çukurda mahsur kalan köpeği afad kurtardı
51 dakika önce
BİLECİK'te dere yatağındaki çukurda mahsur kalan köpek, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 04:45 Kaynak: DHA
BİLECİK'te dere yatağındaki çukurda mahsur kalan köpek, AFAD
ekiplerince kurtarıldı.
Merkeze bağlı Bahçecik
Köyü yakınlarındaki dere yatağında bulunan 15 metre derinliğindeki çukurda bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan jandarma harekete geçti. Küçük bir mağara girişi bulunan ve çevresi ağaç dallarıyla çevrili olan çukurdan köpek çıkartılamayınca da AFAD'tan yardım istendi. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, iple çukura inerek, kurtarma üçgeni oluşturdu. Yaklaşık 2 saatte kurtarılan köpek, ilk tedavisinin ardından Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Ankara'da 3.5 büyüklüğünde deprem: Vatandaşlar evlerini terk etti Pitbull'un kediyi parçaladığı anlar kamerada Çuval dolusu para verip aldığı araç hayatını kabusa çevirdi Son Dakika! Lübnan'dan sert açıklama: İsrail'in saldırıları savaş ilanı anlamına geliyor