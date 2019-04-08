15 Metrelik Kuyuya Düşen Buzağıyı İtfaiye Kurtardı

Kırşehir'de merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde kuyuya düşen buzağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kırşehir'de merkeze bağlı Değirmenkaşı köyünde kuyuya düşen buzağı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Kent merkezine 38 kilometre uzaklıktaki Değirmenkaşı köyünde bahçe sulamak için kullanılan yaklaşık 15 metre derinliğindeki su kuyusuna buzağı düştü.



Köylüler, dibinde su bulunan kuyudan buzağıyı çıkarmaya çalıştı. Kendi imkanlarıyla buzağı çıkaramayan köylüler, durumu Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.



İtfaiye ekipleri, tripot, halat ve koruyucu kemerlerle kuyuya inerek mahsur kalan buzağıya ulaştı. Kuyunun tepesinden 3 itfaiye erinin halatı çekmesiyle buzağı çıkarıldı.



Sağlıklı olduğu görülen buzağının sahibi Şahin Deveci, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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