15 METRELİK OBRUĞA DÜŞEN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika
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15 METRELİK OBRUĞA DÜŞEN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI

23.07.2022 12:37
15 METRELİK OBRUĞA DÜŞEN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 2 bin 300 metre rakımda otlanırken 15 metre derinliğindeki obruğa düşen keçi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 2 bin 300 metre rakımda otlanırken 15 metre derinliğindeki obruğa düşen keçi, itfaiye tarafından kurtarıldı. Erdemli İlçesi Toroslar Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Mehmet Akkuş, 2 bin 300 rakımlı Akaçpınar mevkiinde hayvanlarını otlatırken, keçisinin birinin kaybolduğunu fark etti. Akkuş, keçiyi bir süre aramasına rağmen bulamadı. Aynı mevkiide hayvan otlatan çobanların sesini duyduğu keçinin, obruğa düştüğü anlaşıldı. Bir süre kendi imkanlarıyla keçiyi kurtarmaya çalışan Akkuş ve çobanlar, belediye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen itfaiye ekibi, 15 metre derinliğindeki obruğa inerek, keçiyi kurtardı.

Akkuş, 46 yıldır bu bölgede hayvan otlattığını, ancak bu obruğu daha önce hiç görmediğini belirterek, ekiplere teşekkür etti.

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Kaynak: DHA

Mehmet Akkuş, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 15 METRELİK OBRUĞA DÜŞEN KEÇİYİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

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