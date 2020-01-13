15 metrelik su kuyusuna düşen gebe ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 15 metrelik su kuyusuna düşen gebe ineği itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

15 metrelik su kuyusuna düşen gebe ineği itfaiye ekipleri kurtardı

6 saat önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde su kuyusuna düşen gebe inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde su kuyusuna düşen gebe inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuluşağı köyü Kuzucuk mezrasında yaşayan Orhan Atay, hayvanlarını otlatmak için bahçeye çıkardı.

Bu sırada Atay'ın gebe olan ineklerinden biri kazara 15 metrelik su kuyusuna düştü.

Atay ve komşuları ineği düştüğü kuyudan kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen ekipler kurdukları halat sistemi ile ineği kuyudan çıkardı.

Veteriner kontrolünde inek ve karnındaki yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi.

Atay, özverili çalışmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

15 metrelik su kuyusuna düşen gebe ineği itfaiye ekipleri kurtardı

İtfaiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:51 Kaynak: AA
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