Son Dakika Haberleri: 15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa 15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı

15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı

23 dakika önce

Niğde'de 15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı.

15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı, System.String[]

Niğde'de 15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı.


Çiftlik ilçesinde Bayram Çınar'a ait koyun, 15 metrelik su kuyusuna düştü. Kendi imkanlarıyla koyunu çıkaramayan Çınar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri 1 saatlik çalışma sonucunda kuyuya düşen koyunu kurtararak sahibine teslim etti. - NİĞDE

Çiftlik, Niğde, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 10:45 Kaynak: İHA
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