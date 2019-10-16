Son Dakika Haberleri: 15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı
Son Dakika 3. Sayfa 15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı

15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı

1 saat önce

15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardıNİĞDE - Niğde'de 15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı.

15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı

NİĞDE - Niğde'de 15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı.

Çiftlik ilçesinde Bayram Çınar'a ait koyun, 15 metrelik su kuyusuna düştü. Kendi imkanlarıyla koyunu çıkaramayan Çınar, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri 1 saatlik çalışma sonucunda kuyuya düşen koyunu kurtararak sahibine teslim etti.

15 metrelik su kuyusuna düşen koyunu AFAD kurtardı

Çınar, Niğde, AFAD, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:36 Kaynak: İHA
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