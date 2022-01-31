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15 METRELİK TABELADA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika

15 METRELİK TABELADA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

31.01.2022 13:35

TOKAT'ın Turhal ilçesinde yol kenarında bulunan 15 metrelik tabelanın üzerinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde yol kenarında bulunan 15 metrelik tabelanın üzerinde mahsur kalan yavru kedi, itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kent girişinde bir fabrikaya ait 15 metrelik totem tabelaya tırmanan yavru sokak kedisi geri inemedi. Bölgeden geçen bir kişi duyduğu kedi sesini duyarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kedinin tabelanın üstünde olduğunu tespit etti. Ekipler, merdivenle yukarı tırmanarak tabelanın üstünde mahsur kalan kediyi indirdi.

15 METRELİK TABELADA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ KURTARILDI
15 METRELİK TABELADA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ KURTARILDI
15 METRELİK TABELADA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ KURTARILDI
15 METRELİK TABELADA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ KURTARILDI

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İtfaiye, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 METRELİK TABELADA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 METRELİK TABELADA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ KURTARILDI - Son Dakika
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