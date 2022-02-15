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15 metrelik yelkenli tekneden 111 düzensiz göçmen çıktı - Son Dakika

15 metrelik yelkenli tekneden 111 düzensiz göçmen çıktı

15.02.2022 20:27
15 metrelik yelkenli tekneden 111 düzensiz göçmen çıktı

- Muğla'nın Milas ilçesinden Yunanistan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin içerisinde bulunduğu yelkenli sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken,15 metrelik yelkenli tekneden 111 düzensiz göçmen çıktı.

- Muğla'nın Milas ilçesinden Yunanistan adalarına geçmeye çalışan göçmenlerin içerisinde bulunduğu yelkenli sahil güvenlik ekipleri tarafından yakalanırken,15 metrelik yelkenli tekneden 111 düzensiz göçmen çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kıyıkışlacık Mahallesi yakınlarından bindikleri 15 metrelik yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına oradan da İtalya'ya gitmeye çalışan 111 düzensiz göçmen, ihbar üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekiplerinin Güllük Körfezi'nde gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. 2 organizatörün gözaltına alındığı operasyon kapsamında yakalanan göçmenler ifade işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilecek.

İfadeleri devam eden iki organizatörün ise Milas Adliyesi'ne sevk edilmesi bekleniyor.

(Oktay Çayırlı/İHA)

15 metrelik yelkenli tekneden 111 düzensiz göçmen çıktı
15 metrelik yelkenli tekneden 111 düzensiz göçmen çıktı

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Sahil Güvenlik, Yunanistan, İtalya, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 15 metrelik yelkenli tekneden 111 düzensiz göçmen çıktı - Son Dakika


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