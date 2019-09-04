15 milyar dolar kredi verilirse İran nükleer anlaşmaya geri dönecek

İran, 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmanın şartlarına tam uyması koşuluyla bu yıl sonuna kadar 15 milyar dolar kredi verilmesi önerisine sıcak baktığını açıkladı. Öneri Fransa'dan gelirken Amerikan yönetiminin böyle bir anlaşmaya onay verip vermeyeceği merakla bekleniyor.



Fars haber ajansına konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçı bu yılın kalan son dört ayı için ülkesine 15 milyar Amerikan doları kredi sağlanması koşuluyla 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmaya uyacağını söyledi. Arakçı aksi durumda İran'ın bu anlaşmadaki yükümlülüklerinden çekilme sürecinin devam edeceğini bildirdi.