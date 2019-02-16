Son Dakika Haberleri: 15 Milyon İnananı Olan Amerikan Dini - Mormonlar

15 Milyon İnananı Olan Amerikan Dini - Mormonlar

1 saat önce

Merhaba ben Engin Ugan, bu videoda Amerika'da ortaya çıkmış olan ve milyonlarca kişinin inandığı hatta koca bir eyalet kuran Mormonları inceliyoruz.

Merhaba ben Engin Ugan, bu videoda Amerika'da ortaya çıkmış olan ve milyonlarca kişinin inandığı hatta koca bir eyalet kuran Mormonları inceliyoruz. 1800lü yıllara uzanan geçmişleriyle önemli bir tarihe sahipler ve Türkiye'deki Kapadokya'ya değer veriyorlar. İyi seyirler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:12 Kaynak: Youtube

Türkiye, Kapadokya, Amerika Birleşik Devletleri, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yargıtay, Türkiye'nin İlk Yerli Otomobili "Devrim" ile İlgili Kararını Verdi Tanzim Satış Sonrası Fiyatı Düşmeyen Tek Sebze, Sivri Biber Oldu

S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı Bakan Akar'dan Fırat'ın Doğusu İçin Kritik Açıklama: Güvenliği Türkiye Sağlamalı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 22:55:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 15 Milyon İnananı Olan Amerikan Dini - Mormonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]