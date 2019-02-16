15 Milyon İnananı Olan Amerikan Dini - Mormonlar
1 saat önce
Merhaba ben Engin Ugan, bu videoda Amerika'da ortaya çıkmış olan ve milyonlarca kişinin inandığı hatta koca bir eyalet kuran Mormonları inceliyoruz.
Merhaba ben Engin Ugan, bu videoda Amerika
'da ortaya çıkmış olan ve milyonlarca kişinin inandığı hatta koca bir eyalet kuran Mormonları inceliyoruz. 1800lü yıllara uzanan geçmişleriyle önemli bir tarihe sahipler ve Türkiye
'deki Kapadokya
'ya değer veriyorlar. İyi seyirler
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:12 Kaynak: Youtube
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