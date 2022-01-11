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15 milyon lira değerindeki sahte cinsel içerikli ürünleri satamadan yakayı ele verdiler - Son Dakika

15 milyon lira değerindeki sahte cinsel içerikli ürünleri satamadan yakayı ele verdiler

11.01.2022 00:45

Bağcılar'da, üretimin yapıldığı bir depoya düzenlenen baskında 2 kişi gözaltına alınırken yaklaşık piyasa değeri 15 milyon lira olan kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çınar Mahallesi'nde bir depoda kaçak 'cinsel performans arttırıcı' ürünlerin üretildiği bilgisine ulaştı. Polis, 781. Sokak'ta 4 katlı binanın altındaki imalathaneye baskın düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alınırken, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş çok sayıda kaçak 'cinsel performans arttırıcı' ürün ele geçirildi.

SAĞLIKSIZ KOŞULLARDA ÜRETİLMİŞ

Şüphelilerin, hammaddelerini yurt dışından kaçak olarak getirdikleri cinsel içerikli ürünleri, sağlıksız koşullarda, depodaki makinelerle ürettikleri tespit edildi.

15 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon lira olduğu değerlendirilen ürünlerin kalp krizi ve yüksek tansiyona yol açıp ölümlere sebep olduğu değerlendiriliyor. Deponun kapısına iş ilanı asıldığı görüldü. Emniyete götürülen şüpheliler H.D. ve E.Y'nin işlemleri sürüyor.

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Kaçakçılık, İstanbul, Polis, Çınar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 15 milyon lira değerindeki sahte cinsel içerikli ürünleri satamadan yakayı ele verdiler - Son Dakika


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SON DAKİKA: 15 milyon lira değerindeki sahte cinsel içerikli ürünleri satamadan yakayı ele verdiler - Son Dakika
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