Son Dakika Haberleri: 15 milyon TL ödenek gelen Stadyum için çalışmalar başladı
Son Dakika Spor 15 milyon TL ödenek gelen Stadyum için çalışmalar başladı

15 milyon TL ödenek gelen Stadyum için çalışmalar başladı

1 saat önce

Elazığ'da profesyonel takımlara ev sahipliği yapan Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasının ardından bir türlü başlanılamayan yeni stad inşaatı, bakanlık tarafından 15 Milyon TL'lik ödenek aktarımı sonrası başladı.

15 milyon TL ödenek gelen Stadyum için çalışmalar başladı, System.String[]

Elazığ'da profesyonel takımlara ev sahipliği yapan Atatürk Stadyumu'nun yıkılmasının ardından bir türlü başlanılamayan yeni stad inşaatı, bakanlık tarafından 15 Milyon TL'lik ödenek aktarımı sonrası başladı.


1974 yılında tamamlanarak Elazığ futbolunun hizmetine sunulan Elazığ Atatürk Stadyumu, bu yılın Ocak ayında yerinde yeniden yapılması için yıkılmıştı. Yıkım işleminin tamamlanmasının ardından beklenen ödenek gelmeyince, yapım çalışmaları bir süre aksadı. Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı tarafından 15 Milyon TL'lik ödenek aktarımının yapılmasıyla stadın yapımı için çalışma bugün itibariyle başladı.


Stadyum alanında incelemelerde bulunan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren,"Elazığ Atatürk Stadyumu çok anılar biriktirdiğimiz bir stadyumdu. İki profesyonel takımımıza ev sahipliği yapıyordu. Yıkıldıktan sonra 17 Ekim tarihi itibariyle yeni temel atma çalışmaları başladı. Milletvekillerimizin ve valimizin girişimleri ile Gençlik Spor Bakanlığı tarafından 15 Milyon TL'lik bir ödenek aktarıldı. Emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Elazığlı sporseverler stadyumun bir an önce bitmesini bekliyorlar. En kısa sürede tamamlanıp Elazığ sporunun hizmetine sunulacak" dedi. - ELAZIĞ

Elazığ, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:22 Kaynak: İHA
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