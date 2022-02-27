15 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika
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15 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

27.02.2022 11:02

Adana'da 15 milyon tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 15 milyon tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'nde kamyonda kaçak ürünler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Öğretmenler Bulvarı'nda ekiplerce durdurulan kamyonda içi tütünle doldurulmuş 15 milyon makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

15 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
15 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
15 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

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Gürselpaşa Mahallesi, Sigara, Adana, Tütün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 15 milyon tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi - Son Dakika


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