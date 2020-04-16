15 Nisan 2020 Haberleri - Son Dakika

15 Nisan 2020 Haberleri
27 dakika önce
15 Nisan 2020 Manşet Haberleri.
- Saplantılı aşık, kendisiyle görüşmek istemeyen kadını önce kurşunladı, sonra boğazını kesti
- Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu
- Milli Eğitim Bakanı Selçuk, telafi düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı: Yaz tatilinin ortadan kalkması söz konusu değil
- '14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım' diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor
- Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
- Tuba Büyüküstün, YouTube kanalında güzellik sırrını itiraf etti
- Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil
- Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- İngilizler, Prens Selman ile Şeyh Mansour'u karşılaştırdı
- Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
- Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
- Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı
- Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
- Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı
- İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
- Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
- Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı
- Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı
- Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı
- Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı
- Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
- Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak
- Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi
- Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?
- Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
- Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
- ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu
- Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
- Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı
- Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı
- Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi
- Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz
- Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi
- Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
- Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti
- Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor
- Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
- Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
- Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak
- Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
Haber Yayın Tarihi: 16.04.2020 12:18
Son Dakika DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi Son Dakika: Sağlıkta şiddet düzenlemesi yasalaştı! Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin cezası yüzde 50 arttı Testleri iki kez negatif çıkan banka çalışanı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den uyarı üstüne uyarı: Salgının çıkış kolundayız, tehlike geçmiş değil "14 yıl önceki maçları izlemekten sıkıldım" diyen Trump, profesyonel sporları devam ettirmek istiyor Edremit'te 4 apartman karantinaya alındı Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı