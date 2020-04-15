15 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika

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15 Nisan 2020 Kanal d Yayın Akışı
1 saat önce
15 Nisan 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Masum
00:30 Hayat Tamircisi
01:15 Masum
01:45 Poyraz Karayel
02:15 Poyraz Karayel
04:00 Akasya Durağı
06:15 Yabancı Damat
07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Gelinim Mutfakta
16:15 Arka Sokaklar
19:00 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:15 Hekimoğlu
20:15 Hızlı Ve Öfkeli 7
22:45 Galip Derviş
23:00 Kuzey Güney
Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 06:45 Kaynak: InterSinema.com
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